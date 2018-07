Jornalista argentina morre em acidente de carro no Brasil

A jornalista de 26 anos viajava com outros dois colegas de São Paulo a Belo Horizonte, onde está a concentração da Argentina nesta Copa, quando o carro em que estava capotou e caiu em um barranco, aparentemente depois de ser atingido na traseira por um outro veículo.

O pai dela é um jornalista de televisão famoso na Argentina e também no restante da América Latina. Ele foi escolhido pela Fifa para entrevistar o treinador e os jogadores da Argentina em campo após as partidas do Mundial.

As outras duas pessoas que estavam no carro com a jornalista ficaram com diversos ferimentos, mas seu estado de saúde é estável, segundo a imprensa local.

A polícia informou que está investigando o caso.

Em solidariedade ao jornalista, o elenco da seleção argentina decidiu cancelar a entrevista coletiva. Em vez de dois jogadores, compareceram à sala de imprensa o secretário de Seleções Nacionais, Juan Carlos Crespi, principal responsável pela delegação argentina no Brasil, e o assistente de campo, Julián Camino.

"É um dia ruim para a seleção argentina. Todos os jogadores se sentem muito mal, porque "Títi" Fernández é um homem muito querido dentro da seleção. Nos solidarizamos com sua dor", disse Crespi.

(Reportagem de Marcelo Androetto e Luis Ampuero)