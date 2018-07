Jornalista Décio Sá é assassinado no Maranhão O jornalista Décio Sá, de 42 anos, foi morto a tiros, por volta das 23h30 de ontem, segunda-feira, em São Luís no Maranhão, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sá, que era repórter da editoria de política do jornal O Estado do Maranhão e, segundo o jornal, foi morto com seis tiros à queima roupa de pistola .40, arma exclusiva da polícia.