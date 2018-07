Jornalista do Irã é morto por atirador na Síria, diz TV

"Insurgentes na capital síria, Damasco, atacaram funcionários da Press TV e mataram um dos nossos repórteres", disse o âncora Bardia Honardar em uma transmissão ao vivo.

Maya Naser, correspondente da Press TV em Damasco, morreu em consequência de um tiro no pescoço e Hussein Murtada, chefe da Press TV em Damasco, ficou ferido no ataque, enquanto ambos cobriam as explosões desta quarta-feira contra os prédios do comando militar da Síria na capital, disse a Press TV.

Murtada, que também o chefe da rede iraniana em idioma árabe Al-Alam, já tinha sido ferido este mês durante uma viagem com forças do governo sírio, quando homens armados atacaram o comboio onde ele estava, de acordo com a Al-Alam.

Mais de 20 jornalistas estrangeiros e sírios já morreram na Síria desde o início da revolta contra o presidente Bashar al-Assad, em março de 2011, de acordo com o Comitê de Proteção aos Jornalistas.

O Irã é aliado de Assad, que tenta resistir à revolta.

(Reportagem de Yeganeh Torbati)