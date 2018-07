Jornalista do 'NYT' acusado de plágio deixa a empresa

Kouwe, que já tinha sido suspenso, se reuniu com representantes do jornal nova-iorquino para discutir ações disciplinares, mas o jornalista decidiu deixar a empresa.

Na sexta-feira, o diretor do The Wall Street Journal Robert Thomson mandou uma carta para o NYT apontando semelhanças entre um artigo do site do WSJ e uma postagem do blog financeiro do NYT ? que no dia seguinte foi publicada na versão impressa. Os textos foram postados na internet no mesmo dia, 5 de fevereiro, com apenas duas horas de diferença. Após a denúncia, os editores do NYT investigaram o caso e encontraram outros exemplos de plágio do jornalista.

O NYT revelou o incidente na segunda-feira, quando publicou uma nota afirmando que Kouwe copiou passagens do WSJ e da agência de notícias Reuters em suas reportagens e posts no blog financeiro do NYT sem citar as fontes.

"Copiar diretamente de outros veículos sem atribuir a fonte ? inclusive se os fatos são verificados de maneira independente ? é uma séria violação da política do Times e das normas básicas do jornalismo. Não deveria ter acontecido", disse Diane McNulty, porta-voz do jornal nova-iorquino.