Jornalista é assassinado no MS O jornalista Paulo Roberto Rodrigues Cardoso, de 51 anos, foi assassinado no início da madrugada desta segunda-feira, 13, em Ponta Porã, na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Dois homens não identificados dispararam 12 tiros com armas de calibre 9 milímetros contra a vítima e fugiram em uma motocicleta. Seis projéteis acertaram o profissional, que morreu por volta de 5h em um hospital da cidade situada a 320 quilômetros de Campo Grande, separada do Paraguai pela Avenida Brasil, onde aconteceu o homicídio.