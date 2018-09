Jornalista é encontrado morto em casa, no Rio

Nascido no Piauí, muito ativo na luta contra a ditadura militar, Benoni trabalhou no Jornal do Brasil e em O Globo, criou jornais de bairro e foi fundador de núcleos do PT (nos anos 80) e do PSOL (recentemente). Com dificuldades motoras decorrentes de um derrame, ainda militava pelas causas populares e ecológicas.

O corpo será velado pela família e amigos na biblioteca comunitária que Benoni criou no distrito de Palmital, como era seu desejo, e enterrado amanhã às 16 horas, no cemitério local.