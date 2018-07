Jornalista e escritor Ruy Castro é internado no Rio

O jornalista e escritor Ruy Castro, de 63 anos, foi internado anteontem com uma crise convulsiva no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa do hospital, seu quadro clínico é estável. Castro está "lúcido, cooperativo e respira espontaneamente (sem auxílio de aparelhos)", informou o texto.

Ele deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da capital fluminense, por volta de 18h30 de anteontem e, às 23 horas, foi transferido para o São Lucas.

Ainda de acordo com o hospital, Castro vai permanecer em observação no CTI, sem previsão de alta.

O São Lucas não soube informar o que levou o escritor à crise convulsiva. No entanto, segundo a assessoria de imprensa, "as primeiras evidências descartaram um acidente vascular cerebral (AVC)".

Mineiro de Caratinga, mas "carioca" desde a adolescência, Castro é colunista da rádio BandNews FM e do jornal Folha de S. Paulo. Entre outras obras, é autor de biografias de Nelson Rodrigues - O Anjo Pornográfico (1992) e Garrincha - Estrela Solitária (1999) -, além de livros como Chega de Saudade (1990), sobre a bossa nova.