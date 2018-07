Jornalista é morto a tiros em MS A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga o assassinato do jornalista e ex-policial militar Eduardo Carvalho, de 51 anos. O crime aconteceu por volta das 22h40 desta quarta-feira (21), em Campo Grande. De acordo com o site de notícias UH News, de propriedade de Carvalho, dois homens em uma motocicleta foram os autores dos três disparos que atingiram o jornalista.