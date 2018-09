Jornalista é morto em bar no interior do RJ O jornalista José Rubem Pontes de Souza, de 39 anos, diretor-presidente do Entre-Rios Jornal, de Três Rios, foi morto na madrugada de sábado, em um bar, no centro de Paraíba do Sul, no interior do Rio de janeiro. Segundo testemunhas, por volta da 0h30, um homem, de estatura média, entrou no bar do Club Social, localizado à Avenida Marechal Castelo Branco, atirou contra a nuca de Souza e fugiu em um Astra.