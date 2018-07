Jornalista é preso na Inglaterra

A polícia britânica prendeu ontem o jornalista Ray Gosling, de 70 anos, sob suspeita de homicídio após admitir ter matado seu ex-companheiro, portador do vírus da aids. Ativista dos direitos dos homossexuais, Gosling afirmou em um programa de televisão que asfixiou seu ex-companheiro com um travesseiro, no hospital, para cumprir um acordo e evitar que ele sofresse mais com a doença.

"Nós tínhamos esse acordo. Se as dores se tornassem muito intensas, eu acabaria com a sua vida. Foi o que eu fiz", disse o jornalista, durante o programa Inside Out, da rede de televisão BBC. "Os médicos haviam dito que ele enfrentaria dores terríveis e que nada poderiam fazer. Peguei o travesseiro e o asfixiei até a morte", relatou.

Gosling garantiu que não diria o nome de seu ex-companheiro, nem quando o incidente ocorreu. A polícia afirmou que só tomou conhecimento do caso quando as declarações de Gosling ganharam repercussão, na noite de segunda-feira. "A polícia de Nottinghamshire prendeu esta manhã um homem de 70 anos sob suspeita de assassinato após declarações no programa Inside Out, da rede BBC", afirmou um porta-voz da polícia.

No programa, Gosling afirmou ainda que não sentia remorso pela morte do ex-companheiro. "Quando se ama alguém, é duro ver a pessoa sofrer", disse ele.

A rede BBC afirmou que, em princípio, o programa era sobre cerimônias fúnebres, até que os produtores tomaram conhecimento do "segredo" de Gosling durante as gravações do documentário, realizadas no final de 2009. A BBC disse que vai colaborar com as investigações.

POLÊMICA

A revelação de Gosling acendeu o debate sobre a eutanásia. Apesar de ter sido aplicada por meio de decisões judiciais, a eutanásia é ilegal no Reino Unido e pode levar à pena de até 14 anos de prisão.

Em razão disso, dezenas de doentes em estado terminal têm procurado clínicas da Suíça, onde a eutanásia é permitida e os familiares que colaboram com o ato não são condenados. Só em 2009, 120 britânicos procuraram a clínica Dignitas, em Zurich, especializada em mortes assistidas - o que vem sendo chamado de "turismo de eutanásia".