Jornalista inglês é solto sob fiança

Foi libertado ontem, após pagar fiança, o jornalista britânico da rede BBC Ray Gosling, de 70 anos, que confessou na televisão ter matado seu ex-companheiro, portador do vírus da aids. Gosling ficou preso por um dia e meio para prestar depoimento.

Ativista dos direitos dos homossexuais, Gosling revelou ter asfixiado o amante com um travesseiro, para cumprir um acordo e evitar que ele sofresse com a doença. O jornalista garantiu que não diria o nome do ex-companheiro nem quando o incidente ocorreu.

Seu advogado, Digby Johnson, afirmou que ele ficará em liberdade provisória por dois meses, enquanto a polícia analisa os dados de seu depoimento.

Amigos do jornalista revelaram que sabiam do caso e que ele teria ocorrido há cerca de 20 anos. Disseram ainda não ter avisado a polícia por considerar o ato um suicídio assistido, e não assassinato. Um homem contou que o pacto era recíproco. "Se um deles estivesse em má situação, o outro ajudaria."

Assistir ou induzir a morte de outra pessoa é ilegal na Inglaterra. A legislação prevê pena de 14 anos em caso de condenação. Já assassinato é punido com prisão perpétua. Gosling confessou o caso no programa Inside Out, da BBC. "Os médicos haviam dito que ele enfrentaria dores terríveis e que nada poderiam fazer. Peguei o travesseiro e o asfixiei até a morte", relatou. Ele afirmou ainda que não sentia remorso pela morte do ex-companheiro. "Quando se ama alguém, é duro ver a pessoa sofrer", disse.

ENTENDA

Ortotanásia: Suspender o tratamento que prolonga a vida de um paciente terminal, sem chance de cura, a pedido dele

Suicídio assistido: Auxílio passivo de um médico a pacientes terminais. O próprio doente pratica o ato que causa sua morte. Prática é permitida na Suíça e no Estado do Oregon, nos Estados Unidos

Eutanásia: Causar a morte de um paciente terminal, a pedido dele. Prática permitida na Holanda e na Bélgica