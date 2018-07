Jornalista Ivan Lessa morre aos 77 anos em Londres

Naquele ano, Ivan deixou o Brasil para se radicar na capital britânica. Ele publicava três colunas semanais no site da BBC, sendo a última delas divulgada na manhã da última sexta-feira sobre Orlando Porto, um escritor francês.

Filho do também escritor Orígenes Lessa, Ivan foi editor e um dos primeiros colaboradores de "O Pasquim", famoso pela oposição feita ao governo da ditadura militar. Ele escrevia, entre outras, a coluna "Gip Gip Nheco Nheco".

Ivan tem três livros publicados: Garotos da Fuzarca (1986), Ivan Vê o Mundo (1999) e O Luar e a Rainha (2005). A causa da sua morte ainda não é conhecida.

O escritor também trabalhou na TV Globo e foi colaborador de várias publicações brasileiras, entre as quais estão as revistas Senhor, Veja e Playboy, e os jornais Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo e o Jornal do Brasil.