Jornalista Paulo Cabral de Araújo é sepultado O corpo do jornalista Paulo Cabral de Araújo foi sepultado às 11 horas de hoje no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília, no Distrito Federal. O jornalista morreu vítima de câncer ontem, em Brasília, segundo informou a Associação Nacional de Jornais (ANJ). Natural de Guaiúba, no Ceará, ele foi presidente da ANJ entre 1994 e 2000. Paulo Cabral de Araújo tinha 87 anos e estava afastado dos Diários Associados, cujo Condomínio Acionário presidiu por 22 anos. Ele também foi prefeito de Fortaleza de 1951 a 1955, deputado estadual e secretário-geral do Ministério da Justiça durante o governo Ernesto Geisel.