Jornalistas do ''Estado'' levam Prêmio Comunique-se

O colunista do caderno Economia & Negócios Carlos Alberto Sardenberg, Sonia Racy, da coluna Direto da Fonte, Paulo Vinícius Coelho, de Esportes, e Jamil Chade, correspondente no exterior, são alguns dos vencedores do Prêmio Comunique-se 2011, anunciados ontem. Eles estão entre os 12 profissionais do Grupo Estado que constavam dos finalistas desta edição.

Sardenberg venceu na categoria Jornalista de Economia. Na versão para as mídias eletrônicas, a vencedora foi Miriam Leitão, da Rede Globo e rádio CBN. Sonia Racy (que, ausente, teve seu agradecimento lido pela repórter Débora Bergamasco) foi eleita a melhor colunista social. Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, foi escolhida a colunista de material noticioso. Carlos Heitor Cony, (Folha), foi o melhor colunista de opinião.

Jamil Chade, correspondente em Genebra, foi reconhecido na categoria Correspondente Brasileiro no Exterior - Mídia Impressa. Em seu agradecimento, lembrou dos correspondentes José Meirelles Passos e Reali Júnior, mortos neste ano. Nessa mesma categoria, versão mídia eletrônica, venceu Marcos Uchôa, da Rede Globo. Tim Vickery, da BBC, foi o eleito na categoria Correspondente Estrangeiro no Brasil.

Paulo Vinícius Coelho, o PVC, ganhou como Jornalista de Esportes (impresso); na versão eletrônica, venceu Tadeu Schmidt, da Globo. Luiz Carlos Júnior levou como Locutor Esportivo. José Trajano, diretor de jornalismo da ESPN Brasil, parceira do Grupo Estado, venceu como Executivo de Veículo de Comunicação.

Os melhores repórteres foram Ernesto Paglia (mídia eletrônica), da Globo, e Elvira Lobato (mídia impressa), da Folha. O fotógrafo Evandro Teixeira foi o melhor Repórter de Imagem. Heraldo Pereira (eletrônico), da Globo, e Clóvis Rossi (impresso), da Folha, conquistaram a categoria Jornalista Nacional.

A vencedora da categoria Tecnologia foi Daniela Braun. Ricardo Noblat venceu na categoria Blog. André Trigueiro foi o Jornalista de Sustentabilidade.

Edney Silvestre (Globo) e Artur Xexéo (O Globo) ganharam na categoria Jornalista de Cultura, versões eletrônica e impressa. Luiz Megale (BandNews FM)foi o Âncora de Rádio do ano, e Renata Vasconcellos (Globo), a Âncora de TV.

Agradecimentos

JAMIL CHADE

CORRESPONDENTE NO EXTERIOR

"Dedico ao Meirelles (José Meirelles Passos) e também ao Reali (Júnior), que nos deixam a função de trazer informação do exterior com muita qualidade."

SONIA RACY

COLUNISTA

"O reconhecimento é a prova de que se está no caminho certo."