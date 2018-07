Jornalistas do O Globo são recebidos a tiros na Rocinha Uma equipe de reportagem do jornal O Globo foi recebida a tiros na manhã desta sexta-feira, 21, quando chegava à favela da Rocinha, na zona sul do Rio, informou o site do jornal. Repórter e fotógrafo não foram atingidos e estão bem, mas foram obrigados a deixar a comunidade.