Jornalistas protestam contra Gilmar Mendes em Salvador Com apitos, narizes de palhaço e faixas, um grupo de jornalistas ligados ao sindicato da categoria na Bahia promoveu, na manhã de hoje, em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia, em Salvador, uma manifestação contra o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. O presidente do STF evitou comentar os protestos, mas frisou que não deveriam ser direcionados a ele. "Foi uma decisão do Supremo, aprovada por oito votos", argumentou. Mendes foi relator da ação que levou o STF a derrubar a exigência de diploma superior para o exercício do Jornalismo.