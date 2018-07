Jornalistas são atacados com gás de pimenta após acidente com fotógrafo Um fotógrafo da agência de noticias Reuters, Wesley Marcelino, foi atingido há pouco por um cachorro da tropa de choque da Polícia Militar, enquanto acompanhava as manifestações em Brasília. Assim que ele caiu, os demais cachorros partiram para cima dele. A PM está acompanhada de pelo menos uma dezena desses animais para tentar conter os protestos na cidade, nas redondezas do estádio Mané Garrincha.