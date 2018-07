José Alencar deixará hospital nesta terça-feira O vice-presidente José Alencar receberá alta nesta terça-feira, após se recuperar de uma cirurgia para retirada de tumores, informou o hospital onde está internado em São Paulo, desde 22 de janeiro. Alencar, 77 anos, passou por uma cirurgia para a retirada de tumores no retroperitônio, parte superior do abdome, segundo comunicado do Hospital Sírio-Libanês. O procedimento foi realizado no dia 25 de janeiro. O vice-presidente deve deixar o hospital ao meio-dia desta terça-feira, segundo a nota. Alencar luta contra o câncer desde 1997 e já passou por diversas cirurgias, a anterior em setembro do ano passado. (Por Fabio Murakawa)