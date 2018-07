José Alencar é internado no Hospital Sírio Libanês

O vice-presidente da República, José Alencar, de 76 anos, foi internado por volta das 22h30 do sábado, 12, no Hospital Sírio-Libanês, onde faz quimioterapia. A assessoria de imprensa do hospital disse que Alencar foi internado com febre alta, acima de 38º, mas que a temperatura já foi normalizada neste domingo, 13. Segundo a assessoria, a febre pode ser uma conseqüência das seções de quimioterapia que o vice-presidente vem realizando para combater um câncer no abdômen. Os médicos ainda vão investigar a possibilidade de alguma infecção e realizar exames para medir os níveis de hemoglobina do vice-presidente. Os médicos ainda não sabem se Alencar poderá assumir a presidência em função da provável viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Cuba e não há previsão de alta. Lula deve anunciar em Havana, na próxima terça-feira, um pacote de linhas de crédito para a ilha de Fidel Castro. Essa nova internação não estava programada, pois outras sessões de quimioterapia deveriam ocorrer somente daqui a duas semanas. Alencar sofre de câncer no abdômen e já passou por seis cirurgias para combater a doença. No último dia 3, internou-se no Sírio-Libanês para sessões de quimioterapia, onde ficou por três dias. Ao deixar o hospital, admitiu que seu estado de saúde é grave, mas demonstrou otimismo.