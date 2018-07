José Alencar é internado para tratamento em SP O vice-presidente José Alencar voltou a se internar no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, hoje para dar continuidade ao tratamento contra um tumor. Segundo a assessoria do hospital, o vice-presidente deu entrada às 9h05 para iniciar a segunda etapa do novo tratamento de um câncer na região do abdômen. A previsão, ainda não confirmada, é de que Alencar permaneça no hospital por 24 horas.