José Alencar não tem previsão de alta do Sírio Libanês O boletim médico divulgado hoje pelo Hospital Sírio Libanês afirma que o presidente em exercício da República, José Alencar, prossegue internado sem previsão de alta. Ele substitui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em viagem fora do País (Guatemala e Cuba). O boletim diz ainda que o vice-presidente está recebendo um tratamento com antibióticos e seu estado geral é estável. Ele foi internado no sábado à noite, apresentando um quadro infeccioso. Duas semanas antes, ele havia iniciado um tratamento quimioterápico.