José Alencar passa por avaliação para nova cirurgia O vice-presidente da República, José Alencar, 77, voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês nesta quinta-feira para avaliação da necessidade de cirurgia em função do surgimento de novo tumor abdominal. "O estado clínico do paciente é satisfatório", acrescentou o boletim médico. Alencar enfrenta um câncer há mais de dez anos e já se submeteu a várias cirurgias para retiradas de tumores. Antes da atual internação, esteve em dezembro no mesmo hospital para tratar de uma insuficiência renal. Uma infecção no intestino também exigiu tratamento em novembro e dezembro. (Reportagem de Carmen Munari)