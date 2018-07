José Antônio da Silva sob novo olhar

Essas rememorações vieram todas à tona quando Pasta foi convidado pela Galeria Estação a fazer a curadoria de uma mostra que prestasse homenagem e revivesse a obra de José Antônio da Silva (1909-1996). "Primeiro pensei que seria complicado entrar no terreno pantanoso da arte primitiva, mas se falasse não, seria dar as costas a esse Silva que gosto tanto", diz Paulo Pasta. Além da admiração pela "inteligência plástica" de Silva, contou também o sentimento de familiaridade com a maneira pela qual o pintor popular traduziu a paisagem da região do interior do Estado de São Paulo em suas telas: a amplidão das plantações de algodão (ponto alto da obra do artista), os campos com boiadas, por exemplo. Pinturas dessa vertente estão na exposição Nasci Errado e Estou Certo - José Antônio da Silva, que será inaugurada hoje na Galeria Estação.

Não se trata de uma mostra retrospectiva de José Antônio da Silva, mas um olhar sobre sua obra a partir de 25 pinturas (paisagens e naturezas-mortas) selecionadas de quatro coleções particulares, uma delas, de Vilma Eid, proprietária da Galeria Estação (estas estarão à venda). Paulo Pasta se deteve no que considera a fase de maior maturidade de Silva, a última de sua carreira, caracterizada pelo psicanalista e crítico Theon Spanudis como a que o artista utiliza "cores mais cruas e violentas, formas mais ágeis, simplificadas e concentradas". "Suas pinturas não são de simples registro, dinâmicas, com as coisas sempre em transformação, feitas com uma inteligência para além da narrativa. O conteúdo figurativo se faz em esquemas, assim como na obra de Volpi", diz Pasta, que fez texto especial para o catálogo da mostra (leia trecho abaixo). Nas telas com bastante matéria, as cores nunca são aleatórias e têm ritmo, natureza e elementos figurativos vão se misturando na amplidão das cenas pintadas, criando sempre caráter ágil.

José Antônio da Silva, filho de carreiro de bois, nasceu em Sales de Oliveira, mas viveu em São José do Rio Preto. De origem humilde, o universo da lavoura era sua vida, principalmente o das plantações de algodão e café - a visão da derrubada e queimada das árvores também o marcou, como se pode ver nas representações de troncos cortados que volta e outra aparecem em suas pinturas -, mas também sendo garçom e empregado de hotel. Entretanto, sempre se achou um artista e só aos 37 anos teve a coragem de lutar pela exposição de sua obra. Comprou flanela, começou a pintar - antes já desenhava muito - e levou três telas para o Salão de Arte da Casa de Cultura de São José do Rio Preto. Como diz Pasta, é conhecida a história de que foi uma sorte os intelectuais Paulo Mendes de Almeida, Lourival Gomes Machado e João Cruz da Costa terem ido ao evento e descoberto um "pintor à vista" naquelas telas de flanela. Era 1946 e, a partir de então, a obra e o nome de José Antônio da Silva só viram ascensão.

O título da mostra é uma frase que o próprio Silva disse certa vez: "Nasci errado e estou certo." "Ele contradisse toda a sua origem, nada conspirava para ele ser um grande pintor, mas ele deu o seu pulo, não foi submisso à sua condição, o que ele incorporou em sua poética", diz Paulo Pasta. Ao mesmo tempo, também, como diz o artista curador, Silva "vestiu a roupa de pintor primitivo", inventou uma espécie de personagem, que caía bem àquele momento em que o meio esperava de uma arte pura, ingênua, autêntica, genuinamente brasileira. Ao mesmo tempo, tudo isso era base de conflito para José Antônio da Silva, que, nada modesto, vaidoso, se achava genial, ao lado dos pintores que ele tanto admirava: Picasso e Van Gogh - curiosamente, o chamava de "Vicente". Silva produziu muito em sua carreira e, como diz Paulo Pasta, uma exposição ideal seria a que conseguisse "limpar o excesso com que ele próprio se manchou". Ainda para saber mais sobre o artista, no dia 30 de outubro, às 20 horas, será realizado na galeria debate sobre sua obra com Paulo Pasta e o escritor e jornalista Romildo Sant"Anna.

Serviço

Nasci Errado e Estou Certo. Galeria Estação. Rua Ferreira de Araújo, 625, tel. 3813-7253. 11h/ 19h (sáb. até 15h; fecha dom.). Grátis. Até 14/11. Aber-tura hoje, 19 h, para convidados