José Herencia será diretor administrativo do Municipal O gestor cultural José Luis Herencia é o novo diretor administrativo da Fundação Teatro Municipal. Ele vai trabalhar ao lado do maestro John Neschling, que ocupa o posto de diretor artístico. Sua nomeação foi revelada em um comunicado oficial enviado na segunda-feira aos artistas dos corais e orquestras do Municipal, que foram convocados para uma reunião no dia 30 para receberem "as devidas explanações sobre o ano de trabalho que se inicia".