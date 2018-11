José Marques de Melo recebe prêmio em SP O professor José Marques de Melo, um dos principais teóricos da comunicação e o primeiro doutor em jornalismo do Brasil, recebe na noite de hoje o 14.º Prêmio Personalidade da Comunicação, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. A cerimônia será presidida pelo secretário da Educação do Estado, Herman Voorwald. O alagoano Marques de Melo, professor titular da Cátedra Unesco de Comunicação no Brasil, tem mais de 50 anos de carreira como jornalista e professor universitário.