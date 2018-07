José Rainha expande invasões para fora do Pontal Embalado pelas verbas do governo federal, repassadas a duas organizações não-governamentais (ONGs) sob investigação por desvios, o líder dissidente do Movimento dos Sem-Terra (MST) José Rainha Júnior atrai mais seguidores no oeste paulista. Depois de assumir o controle da maioria dos assentamentos do Pontal do Paranapanema, ele expande sua área de atuação para a região noroeste do Estado.