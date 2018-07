José Sarney passa por cirurgia em São Paulo O presidente do Senado, José Sarney (PMDB), passou por uma cirurgia, de duas horas, na noite de terça-feira (30), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi internado às 10 horas. Segundo nota do hospital, José Sarney, de 79 anos, foi submetido a um "procedimento cirúrgico de retirada de lesão (cisto) no lábio superior, passa bem e ficará internado em apartamento comum".