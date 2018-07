Jovem abandona curso no 1º semestre

Cerca de 50% do salário de Carlos Henrique Araujo da Silva, de 19 anos, ia para a faculdade de Letras. Morador do ABC, região metropolitana de São Paulo, ele estudava no período matutino da Uniesp de Santo André, antiga Iesa, já que a tarde e a noite eram ? e ainda são ? dedicadas ao trabalho de cabeleireiro em um salão perto de sua casa.

Mesmo ganhando uma bolsa da instituição e pagando uma mensalidade de cerca de R$ 200, ele só permaneceu na faculdade por um semestre ? entrou em janeiro de 2009 e desistiu em junho do mesmo ano.

"Foi mais por causa de dinheiro, mesmo. Eram muitos gastos de uma vez só", afirma. Os livros e as cópias dos textos para leitura e exercícios chegaram à soma de quase R$ 2 mil. "Sem contar que ainda tinha de gastar com o transporte até lá e também com comida."

Foi em março do ano passado, com três meses de curso, que ele percebeu que não ia conseguir conciliar a faculdade com o trabalho e dar conta das despesas. Ele recebeu apoio da família e dos amigos para continuar, mas não teve jeito.

"Além de tudo, eu ainda ajudo a família. Tem o aluguel, contas de água, luz, telefone e as despesas da casa ? como fazer supermercado, por exemplo", conta.

Como não tinha créditos suficientes para trancar a matrícula, teve de desistir do curso. "Queria ter trancado, porque queria voltar para o curso depois. Mas não teve jeito", conta. "Eu ia todos os dias para a faculdade, as aulas estavam bem legais. Realmente achava que o curso tinha a ver comigo", continua ele, que quer trabalhar como tradutor de textos e livros do inglês para o português.

Mesmo com as dificuldades de tempo e dinheiro, Carlos quer tentar de novo. Ele pretende voltar, se possível, no início do ano que vem ? para o mesmo curso, na mesma instituição. "Espero que as coisas estejam melhores no fim do ano e que dê para eu continuar." / M.M.