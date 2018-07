Jovem acusado de chacina é apreendido em MG

Segundo a Polícia Militar (PM), ele estava escondido na casa de conhecidos, mas foi encontrado sozinho pelos policiais dos 34º e 35º batalhões da PM e não resistiu. Essa foi a 13ª vez que o suspeito foi apreendido em dois anos. Até o início da noite de hoje, o rapaz ainda não havia prestado depoimento. Ele é acusado de, junto com mais duas pessoas, atacar a tiros uma lanchonete, uma residência e um bar nos bairros São Salvador e Glória, na região Nordeste de Belo Horizonte, na noite de sábado, 29.

O trio ainda ateou fogo na casa, onde estavam cinco pessoas, incluindo uma menina de 2 anos, que foi baleada e continua internada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. As três mortes ocorreram no bar, último local a ser atacado. O crime, segundo investigações da Polícia Civil, teria sido cometido como uma vingança pelo assassinato do irmão do menor, vítima de uma guerra de quadrilhas de tráfico da região.