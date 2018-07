Jovem arrastada por carro sai do coma após 18 dias A estudante universitária Flaviana Barbosa, 27 anos, que foi arrastada por 900 metros ao ser derrubada da moto com o noivo, em Araraquara, a 270 quilômetros de São Paulo, no dia 26 de setembro, saiu do coma induzido depois de permanecer inconsciente por 18 dias internada em estado grave. Os médicos desligaram ontem os aparelhos. Ela segue internada em uma ala especial para queimados no hospital em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. "Estávamos esperando por isso e, ontem, quando chegamos no hospital para visitá-la ela tinha saído do coma induzido. É uma bênção", disse a mãe de Flaviana, a dona de casa Elza Barbosa. O quadro de saúde da estudante é estável. Ela já mexe os membros e, segundo familiares, apresenta uma recuperação muito boa e sem seqüelas neurológicas. "Ela só não falou com a gente porque está com a traqueostomia", afirmou a mãe, referindo-se ao procedimento em que é feita uma abertura na garganta. A jovem foi transferida para o Hospital São Paulo, em Ribeirão Preto, na semana passada. Segundo a mãe, o tratamento na câmara hiperbárica foi intensificado e a filha passará de uma seção por dia para duas. Flaviana também fez três cirurgias para retirada de tecidos mortos. "Tem um cirurgião plástico acompanhando ela para ver quando será possível operar", contou Elza. O pintor de carros Admilson Alves de Oliveira, que arrastou Flaviana, permanece preso. Ele responde ação por tentativa de homicídio.