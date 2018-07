Jovem arrecada na web dinheiro para cirurgia

O sucesso se deve a uma rede de vlogueiros - pessoas que mantêm blogs em vídeo. Tudo começou no dia 30 de março, quando Oziel publicou um vídeo mostrando a cara, com detalhes da doença e o pedido de ajuda. Nos primeiros dias, o vídeo teve poucos acessos. Até que foi visto pelo vlogueiro Felipe Buarque, que abraçou a história de Oziel. "Criei um site sobre o caso. As pessoas precisavam saber que o Oziel realmente existe", conta.

A segunda ideia foi disparar um e-mail para vlogueiros e pedir que as pessoas fizessem vídeos contando a história. Em poucos dias, 40 vídeos foram divulgados. No dia 12, o grupo fez um tuitaço (manifestação no Twitter). A tag #ForçaOziel chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados.

Buarque contatou o vlogueiro Felipe Neto - que tem um dos perfis mais visitados do microblog, com mais de 1,6 milhão de seguidores. Neto topou se envolver e pediu que o dinheiro arrecadado fosse administrado por uma entidade isenta. E que as doações fossem controladas por um site que bloquearia novas doações assim que o valor pedido fosse atingido. Neto fez um novo vídeo com Oziel e publicou o material na madrugada do dia 20. Ao meio-dia do dia 21 eles já tinham arrecadado o valor total.

"Não vejo a hora de colocar a prótese e poder sair de casa sem máscara. Quero voltar a estudar e fazer faculdade", comemora Oziel, que fará a cirurgia no Instituto Branemark, em Bauru.