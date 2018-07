Jovem atacada no PR tem quadro de saúde estável A jovem de 23 anos baleada e estuprada no último fim de semana, em Caiobá, no litoral do Paraná, permanece internada no Hospital Vita Curitiba, na capital paranaense, com quadro estável. Segundo boletim do hospital, o colar cervical já foi retirado e o aparelho para auxílio da respiração deve ser removido no início da tarde de hoje. A jovem passou a noite sob sedação para poder descansar. De acordo com o hospital, os exames de imagem mostram lesão ao nível de T8, com comprometimento do canal medular, entretanto, uma avaliação neurológica definitiva só será possível após a retirada do aparelho de respiração. Também foi encontrado o projétil alojado na base do pulmão direito, o que não traz complicações para a paciente. Não há novas indicações cirúrgicas. Um novo boletim com a avaliação neurológica definitiva sobre a lesão deve estar disponível no final da tarde, segundo o hospital.