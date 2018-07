Jovem atira em carro de ex-namorada e se mata

O crime aconteceu em Mirandópolis, interior de São Paulo. Na noite de domingo, quando as pessoas costumam passear pelo centro da cidade, Robson se armou de um revólver, e quando viu o carro da ex passar em uma das ruas perto da praça central, efetuou os disparos. Depois, foi para a frente de sua casa e se matou com um tiro na cabeça. A mãe dele, Aurelina Silva, testemunhou a morte do filho.

"Nenhum dos tiros acertou a ex-namorada, todas as três pessoas não tinham nada a ver com o caso. Todos ocupantes do carro estavam passeando, como todo mundo faz aqui nas noites de domingo", contou a investigadora Simone Maria Guinelli.

O carro era dirigido por um primo de Camile, Bruno Brizotti, de 26, que foi atingido no pescoço. A namorada dele, Mariana Safra Resler, de 27, foi alvejada nas costas e o filho dela, Bernardo Safra Resler, de dois anos, sofreu ferimentos nas nádegas. Os três foram socorridos, mas nenhum corre risco de vida.