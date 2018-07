Jovem atropela grupo e mata um após briga em MG

De acordo com a Polícia Militar, o motorista e alguns amigos foram expulsos da casa noturna depois de uma briga e estavam saindo de carro, quando avistaram os rapazes envolvidos na confusão também do lado de fora da boate, segurando barras de ferro. O condutor atropelou deliberadamente o grupo. Um senhor de 60 anos morreu. A PM acredita que ele não participou da briga dentro do estabelecimento.

O motorista do veículo será acusado de homicídio doloso e tentativa de homicídio.