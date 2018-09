Jovem atropelado em SP teve traumatismo craniano

O administrador de empresas foi atingido na calçada pelo jipe guiado pela nutricionista Gabriella Guerrero, de 28 anos. Vitor ficou internado cinco dias no Hospital das Clínicas, na capital paulista, mas morreu no dia 29 de julho. Gabriella foi indiciada por homicídio doloso. Agora, a polícia aguarda o laudo do Instituto de Criminalística para confirmar a velocidade do veículo no momento do acidente.