Jovem atropelado será ouvido pela polícia nesta terça

De acordo com o Hospital das Clínicas, Souza saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na segunda-feira (11) e segue em recuperação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi ouvida, também na segunda-feira (10), uma testemunha que prestou os primeiros socorros à vítima.

O atropelamento foi por volta das 6 horas da manhã do domingo (10), na Avenida Paulista. Souza pedalava na faixa já separada pelos cones da ciclofaixa, que abriria uma hora depois. Ele foi atingido pelo carro dirigido por Alex Siwek, de 21 anos, e o forte impacto decepou o braço direito do ciclista.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Siwek estava "em alta velocidade e ultrapassava os carros, aparentemente embriagado, quando invadiu a faixa do ciclista". Ao se entregar, Siwek disse à polícia que jogou o braço de Souza, que havia caído dentro do carro, em um córrego na Avenida Ricardo Jafet.