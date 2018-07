Jovem baleada em churrasco morre no interior de SP A adolescente Micaele Leonardo Silva, de 14 anos, baleada durante um churrasco no final de semana, em Sorocaba (SP), morreu hoje, no hospital regional da cidade. Outro ferido pelos tiros, Fabrício Leonardo de Oliveira, de 24 anos, foi submetido a uma cirurgia e estava fora de perigo.