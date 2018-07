Jovem baleada no Paraná recebe alta de hospital A jovem M.P.L, de 23 anos, que estava internada no Hospital Vita Curitiba, na capital paranaense, desde o último dia 2 - depois ter sido baleada, no litoral do Paraná - recebeu alta na tarde de hoje. Ela está paraplégica em razão do tiro que levou. A jovem e o namorado, Osíris del Corso, de 22 anos, foram atacados por um homem no Morro do Boi, em Matinhos, no dia 31 de janeiro. Osíris também foi baleado e morreu. O homem, além de ter atingido a jovem com dois tiros, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, também a molestou, "tocando em partes íntimas, mas ela não chegou a ser estuprada." Um suspeito de atacar o casal foi preso no dia 17, no Balneário Santa Terezinha, município de Pontal do Paraná. Ele foi denunciado a partir de um retrato falado elaborado pela Polícia Civil. M.P.L. chegou a reconhecê-lo como o autor dos crimes, mas a defesa do acusado alega que ele não teria condições físicas para cometer os crimes, por ter Aids e hepatite C.