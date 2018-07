Jovem baleado pela PM em protesto sai do coma

Fabrício continua na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e respira com a ajuda de aparelhos. Os médicos estão mantendo o rapaz sedado.

No sábado, 25, o rapaz foi baleado no tórax e na região genital por dois policiais militares na rua Sabará, em Higienópolis, na região central de São Paulo. De acordo com a PM, os policiais pediram para revistar a mochila de Fabrício, que tentou fugir. Quando era perseguido, teria sacado um estilete e acabou baleado.

Ele passou por operação na Santa Casa. O hospital informou que foi preciso remover um testículo da vítima por causa dos ferimentos.

Testemunhas afirmam que Fabrício não reagiu. "Eram três policiais descendo a rua correndo atrás do menino. Depois do terceiro tiro, o rapaz saiu cambaleando e um policial deu um empurrão nele em cima da árvore", disse um morador da região que não quis se identificar.

Na manhã desta segunda-feira, 27, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Benedito Roberto Moura, disse em entrevista à Rádio Estadão que os disparos da polícia foram legítimos. Ele conta que imagens de câmeras de segurança confirmam a versão da PM.