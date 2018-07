Jovem belga reclama de tatuagem de 56 estrelas no rosto

A polícia da Bélgica está investigando a denúncia de uma adolescente que alega que um tatuador fez tatuagens em seu rosto sem seu consentimento, enquanto ela dormia.

Kimberley Vlaeminck, de 18 anos, afirma que adormeceu enquanto o tatuador Rouslan Toumaniantz, que é romeno, colocava as estrelas em seu rosto.

"Acordei quando ele estava começando a tatuar meu nariz", disse a jovem. "Contei 56 estrelas, é assustador."

Vlaeminck disse à imprensa belga que queria apenas três pequenas estrelas tatuadas perto do olho e afirmou que, depois que acordou, está vivendo um "pesadelo".

Ela acrescentou que quer manter as estrelas na testa, mas pretende remover todo o resto.

Arrependimento

O tatuador, por sua vez, diz que a cliente não adormeceu durante o procedimento e que fez exatamente o que a garota pediu.

Toumaniantz nega a alegação da jovem de que teria entendido errado o pedido dela.

"Ela estava acordada e olhou no espelho várias vezes enquanto as tatuagens eram feitas", afirmou Toumaniantz, que trabalha no estúdio de tatuagem Tattoo Box, na cidade de Kortrijk.

O tatuador afirma que Vlaeminck se arrependeu das tatuagens apenas depois que elas ficaram prontas. "Ela concordou, mas, quando o pai dela viu, a confusão começou", disse Toumaniantz ao jornal belga Het Laatste. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.