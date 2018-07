Jovem cai de brinquedo em parque em Vinhedo-SP Uma jovem de 22 anos caiu de um brinquedo de um parque de diversões em Vinhedo, interior de São Paulo, na sexta-feira, 18, e foi socorrida ao Hospital Galileo, em Vinhedo, com traumatismo craniano, crise convulsiva e fratura no tornozelo direito. O Millenium Park estava instalado dentro da Festa da Uva do município, encerrada no último domingo. Nesta quarta-feira, 22, o hospital divulgou boletim médico e informou que a paciente está em bom estado geral, extubada sem déficits neurológicos e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferida para a enfermaria.