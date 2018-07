Jovem cai de moto aquática e morre afogado em SP

De acordo com a Polícia Militar, os dois jovens eram de Cajamar, na Grande São Paulo, e não usavam coletes salva-vidas. Alex não era habilitado para dirigir o equipamento. O veículo pertence a um amigo dos rapazes, Márcio Rodrigues Santos, que também estava no local e não tinha habilitação.

O lago fica na margem da rodovia Raposo Tavares e é usado também por banhistas. Danilo contou que era a primeira vez que levavam o equipamento para o lago. Ele disse que tentou salvar o amigo, puxando-o para a margem, mas não conseguiu. O Corpo de Bombeiros de Sorocaba foi chamado para resgatar a vítima.

O corpo de Alex, encontrado em um local com profundidade de cinco metros, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba. De acordo com policiais militares, após o acidente, a moto aquática foi retirada da água pelos jovens e levada para a garagem de uma chácara pertencente a um dos rapazes. Os policiais exigiram que o equipamento fosse levado de volta para o lago até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística de Sorocaba. A Polícia Civil de Araçoiaba da Serra abriu inquérito para apurar a morte. O dono do equipamento e os jovens que estavam no local serão ouvidos.