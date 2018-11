Jovem cai de navio de cruzeiros em São Sebastião-SP

Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que o jovem Miguel Broliani estava conversando com os amigos no local, onde fica a discoteca do navio, quando se sentou no corrimão e caiu de costas. "Os amigos lançaram as boias em direção a Miguel, que não esboçou nenhuma reação, aparentando estar desacordado", informa o comunicado. O jovem foi resgatado do mar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a MSC Cruzeiros, o hóspede agiu de maneira imprudente, colocando-se em uma situação de alto risco e periculosidade em local proibido. A Capitania dos Portos do Estado de São Paulo instaurou procedimento administrativo para apurar as causas e responsabilidades do incidente, que também já está sendo investigado pela PF.

A MSC Cruzeiros lamentou o ocorrido, informou que já tomou todas as providências necessárias e que está prestando total apoio e solidariedade à família. A programação do transatlântico não foi alterada com o incidente e os hóspedes do cruzeiro que a vítima participava desembarcarão em Santos na manhã de amanhã, depois de um cruzeiro de cinco noites que passou por Búzios, Ubatuba e Ilhabela.