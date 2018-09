Jovem cai de trio elétrico e morre em Copacabana Uma mulher morreu ao cair de um trio elétrico durante a passagem do bloco Ensaio Geral! pela Praia de Copacabana, nesta tarde. A moça, identificada como Camila Nunes, de 21 anos, estava no alto do carro, quando, de acordo com as primeiras informações, teria se assustado com a proximidade dos fios de alta tensão e se desequilibrado ao tentar desviar.