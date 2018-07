Jovem confessa que matou a própria mãe grávida

Segundo a Delegacia de Homicídios da cidade, foi o próprio menor quem acionou a Polícia Militar (PM) em 25 de setembro de 2011 alegando que havia encontrado a mãe, Gislene Alves da Silva, de 31, morta dentro de casa. Apesar de ter testemunhado o crime, o garoto menor ficou em choque e não conseguiu dar informações precisas sobre o que ocorreu.

A principal suspeita, na ocasião, foi de que Gislene havia sido morta pelo companheiro, que é pai do menino e do bebê em gestação. Porém, segundo a polícia, o rapaz, de 33 anos, apresentou um álibi "convincente", segundo o delegado Luciano Alves dos Santos, responsável pelo inquérito. Porém, de acordo com o policial, o contexto do crime era "intrigante" e os agentes direcionaram as atenções para o adolescente, "que acabou confessando o crime".

Para a polícia, o jovem matou a mãe por ciúme da gravidez e por estar revoltado de já ter que ajudar a cuidar de um irmão. Ao confessar, porém, o garoto alegou que matou a mãe após uma discussão, que fez a vítima desmaiar. Ele disse que esfaqueou Gislene com ela ainda desacordada e entregou a faca usada no crime, que havia jogado no telhado de um vizinho.