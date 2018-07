Jovem de 13 anos com HIV vira ativista em Honduras

Uma menina de 13 anos, portadora do HIV, se transformou numa das maiores ativistas de Honduras pelos direitos das pessoas infectadas pelo vírus que causa a Aids. Keren Dunaway González discursou nesta terça-feira durante a abertura da Conferência Internacional sobre Aids, que acontece no México, falando sobre a sua vida e a sua luta para sensibilizar as pessoas e dar aos portadores maior acesso a tratamentos. Ela atua na Fundação Pranto, Valor e Esforço (Llaves, ou "chaves", na sigla em espanhol), criada por seus pais Allan e Rosa, ambos portadores do vírus. Além de lutar contra os tabus que cercam a doença, a jovem se dedica à sua revista, Llavecitas ("pequenas chaves", em tradução literal), que traz histórias de crianças infectadas com HIV. Discriminação Em entrevista à BBC Mundo, a garota hondurenha contou ter uma vida normal, freqüentar a escola e ter muitos amigos. "Converso abertamente sobre esse tema com os meus amigos. Acho até estranho quando estou com alguém que não sabe que tenho HIV." Keren disse ter sido discriminada duas vezes no início de sua vida escolar. "Na primeira vez, nem me aceitaram na escola. Na segunda, quando os colegas descobriram que eu tinha o vírus, começaram a me excluir. Ninguém falava comigo ou encostava em mim", lembra ela. "Quando contei à minha mãe o que estava acontecendo, foi feita uma reunião com todos os pais e tudo se acertou." Cantora Passada a má fase, ela diz viver uma vida feliz, rodeada por amigos. "Às vezes me divirto tanto que até esqueço que tenho o vírus", disse a menina, que discursou durante a abertura da Conferência Internacional sobre Aids, no México. Keren conta ter uma relação "muito aberta" com os pais e diz que sofre ao ver seu pai em uma cadeira de rodas, cego. Para o futuro, ela diz ter dois planos. "Ou eu sigo o trabalho da minha mãe e continuo sendo ativista ao redor do mundo ou, se não conseguir fazer isso, quero ser cantora. E estou trabalhando duro para que esse sonho se torne realidade". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.