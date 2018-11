Jovem de 13 anos é apreendido pela 15ª vez, diz polícia Um adolescente de 13 anos foi detido no final da noite de ontem no Jardim Pedreira, zona sul de São Paulo, na mesma região onde mora, ocupando um carro furtado no dia 5 de março da porta de uma oficina mecânica, em Diadema, no Grande ABC paulista. De acordo com o delegado do 98º Distrito Policial (Jardim Miriam), Leonardo Mendonça Ribeiro Soares, essa seria a 15ª apreensão do jovem.