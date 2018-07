Jovem de 14 anos dirige caminhão e causa batida em SP Um adolescente de 14 anos dirigia um caminhão na madrugada de hoje e bateu na traseira de um outro caminhão na praça de pedágio perto do município paulista de Ituverava, na Rodovia Anhangüera, região de Ribeirão Preto. O adolescente estava acompanhado de Wellington Batista, de 25 anos. Os dois, de Goiânia, ficaram feridos e estão internados - Batista em Ituverava e o adolescente na Santa Casa de São Joaquim da Barra. Batista irá responder inquérito por entregar veículo a pessoa não-habilitada, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e menor, por ato infracional. Ele também terá de passar pelo Juizado da Infância e da Juventude. Ainda não há previsão de alta hospitalar para ambos. O acidente ocorreu quando os dois caminhões foram passar na praça de pedágio, no sentido interior-capital, usando o sistema Sem Parar, em que a cancela eletrônica é aberta automaticamente com o dispositivo instalado nos veículos. É preciso reduzir a velocidade para acionar o sistema, que foi o procedimento tomado pelo motorista do caminhão da frente. Porém, o adolescente não diminuiu e acabou colidindo. O caso foi registrado na Polícia Civil de Ituverava pelo delegado Wilson dos Santos Pio. Segundo ele, o caminhão passou por perícia e foi liberado, mas ainda se encontra no pátio da Polícia Rodoviária, já que Batista está internado.