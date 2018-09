Jovem de 14 anos é morta pelo ex-namorado no RS

De acordo com depoimento do jovem, ele teria sido ridicularizado dentro do terreiro e resolveu se vingar. Após beber algumas cervejas, o adolescente atirou cinco vezes contra a garota, que morreu no local. Segundo o delegado, o ex-namorado ainda tentou se matar, mas a última bala do revólver falhou.

A arma foi adquirida há cerca de três meses, na cidade de Novo Hamburgo. De acordo com o delegado, "o rapaz estava deprimido com a morte recente do pai, há cerca de 30 dias". O policial contou também que o ex-namorado afirmou que a garota tinha uma atitude de desdém na frente do novo namorado e dos amigos. O adolescente foi preso na casa dele e apresentado à delegacia. Ele deverá ser encaminhado à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase).