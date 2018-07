Jovem de 17 anos é agredido por skinheads no Tatuapé

A agressão aconteceu por volta das 3h30 na Rua Serra do Japi. O adolescente caminhava com amigos até o estacionamento onde tinham deixado o carro quando foi abordado por cerca de dez homens de cabeça raspada.

Segundo um cabeleireiro de 34 anos, colega de trabalho da vítima. os agressores abordaram o rapaz já perguntando se era punk (ele tem cabelo moicano, pintado de azul). Mesmo negando, o jovem foi agredido pelo grupo de skinheads. Por fim, ainda levou uma garrafada na cabeça, perdeu a consciência e desmaiou na calçada.

Um dos amigos do adolescente também foi agredido com socos e pontapés, quando tentava se proteger do bando.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou o rapaz sendo socorrido por uma unidade de resgate. O adolescente foi levado até o Hospital Carmino Caricchio, também no Tatuapé, onde foi socorrido. O caso foi registrado no 30.º Distrito Policial (Tatuapé) como lesão corporal consumada.

O rapaz foi orientado a fazer uma representação criminal no prazo máximo de seis meses. Não foi informado se investigadores conseguiram imagens registradas por possíveis câmeras existentes nas proximidades do local da agressão. Os agressores conseguiram fugir em carros não identificados pelas vítimas e até as 20 horas do domingo (07) não tinham sido localizados pela polícia.

Histórico

Segundo a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), 17% dos boletins de ocorrência registrados no local, em 2011, foram por lesão corporal dolosa. Denúncias por injúria (53%), ameaça (20%), constrangimento ilegal (3%) e outros (7%) também foram recebidas pela Delegacia de Crimes Raciais.

Em toda a área do 30.º DP, foram registrados 214 casos de lesão corporal dolosa até agosto deste ano (dados mais recentes divulgados pela Secretaria de Segurança Pública). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.